2 سبتمبر.. استئناف 7 متهمين في واقعة خطف ابن وزير الصحة الأسبق على حكم حبسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حددت دائرة مستأنف جنايات الجيزة، جلسة 2 سبتمبر؛ لنظر الاستئناف المقدم من 7 متهمين على الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد ما بين 7 سنوات و5 سنوات لاتهامهم في واقعة خطف نجل وزير الصحة الأسبق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، بجلسة 29 يونيو الماضي؛ عاقبت 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام في القضية.

وفق تحقيقات النيابة العامة، فأن المتهمين في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر هم؛ "محمد ح." 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 عامًا ربة منزل، "عبد الله ح." 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 عامًا، سائق أجرة، "محمد ع." 29 عامًا حارس، "م. م." 31 عامًا، "زينب ع." 52 عامًا ربة منزل، "م. س." 34 عامًا، نقاش، "ه. ع".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين في 17 سبتمبر من العام الماضي، بدوائر أول أكتوبر، و أوسيم، و ثان طنطا، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه "ع.ح"، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير بالمتهم الأول وتيقن المتهم أن صديقه ميسور الحال، حيث أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين وضعوا مخططًا مُحكمًا بإعداد من المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، حيث اصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة في منطقة بشتيل في الجيزة.