خادمة الفنانة منة عرفة تستأنف على حكم حبسها بتهمة السرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تقدمت زوجة حارس عقار الفنانة منة عرفة، باستئناف على الحكم الصادر ضدها من محكمة جنح القاهرة الجديدة بالحبس لمدة عام في تهمة متعلقات الفنانة.

وأنهت المتهمة إجراءات الاستئناف وقدم محاميها طلبا أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، وذلك على الحكم الصادر ضد موكلته.

كانت أصدرت محكمة الجنح قرارها بحبس المتهمة بسرقة الفنانة منة عرفة سنة لاتهامها بسرقة شقة الفنانة.

,تعرضت الفنانة الشابة منة عرفة لواقعة سرقة داخل كومبوند بمنطقة التجمع بالقاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة متعلقات شخصية من الفنانة منة عرفة داخل كومبوند بالقاهرة الجديدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.