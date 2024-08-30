"نطيت من على السور".. تفاصيل التحقيقات مع المتهم بسرقة فيلا لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، حبس المتهم بـ سرقة فيلا محمد أبوالعلا لاعب الزمالك السابق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة؛ لبيان محتواها ورصد الفيديو المسجل للحظة تسلل المتهم إلى الفيلا.

واستدعت النيابة، أفراد أمن الكمباوند لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات جريمة السرقة.

واعترف المتهم، أمام فريق من النيابة العامة، بسرقة الفيلا والتسلل من أعلى سور الفيلا، بعدما تأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، "نطيت من على السور".

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم بسرقة فيلا محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق بعدما توصلت إلى هويته من خلال البصمات والتحريات وتم إعادة المسروقات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة مشيرا الى تسلله من أعلى سور الفيلا بعدما تأكد من خلوها من قاطنيها وبحث في أرجائها حتى عثر على جهازي كمبيوتر محمول "لاب توب" وجهازي ألعاب "بلاي ستيشن" بالإضافة إلى خلاط مياه استولى عليهم وفر هاربا.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في الإيقاع بمتهم تسلل إلى فيلا محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق بالشيخ زايد واستولى منها على بعض الأجهزة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وشارك فيها المقدم إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصلت إلى أن المتهم راقب الفيلا حتى تيقن من عدم تواجد أحد بالداخل ليحدد بعدها ساعة الصفر.

حسب تحريات المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، انتظر اللص حتى وقت متأخر من الليل، تسلق سور الحديقة وتسلل إلى داخل الفيلا ليبدأ الجزء الثاني من خطته.

استولى المتهم على جهازي كمبيوتر محمول "لاب توب" وجهازي ألعاب "بلاي ستيشن" بالإضافة إلى خلاط مياه ولاذ بالفرار ظنًا أنه سيفلت بجريمته إلا أن حنكة رجال المباحث حالت دون ذلك.

بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه في كمين أعد له وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتمت إعادتها.

جناح الزمالك السابق توجه بالشكر إلى ضباط المباحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.