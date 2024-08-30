حدث في 8 ساعات| إلغاء نظام الشرائح بالعدادات الكودية.. وتفاصيل مشاجرة بين عمال فندق وسياح من عرب 48

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها، إصدار الهيئة القومية لسكك حديد بيانًا بشأن حركة القطارات بعد خروج دخان من عربة لعمال ونش الخطر.. وإلغاء نظام الشرائح بالعدادات الكودية وسعر موحد للكيلو من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 ساعات الماضية:

بعد صراع مع السرطان.. وفاة الإعلامية جاكلين الزقازيقي

توفيت الإعلامية جاكلين الزقازيقي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان وشيعت جنازتها بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وسط حالة من الحزن والأسى بين أهلها ومتابعيها اللذين حرصوا على توديعها لمثواها الأخير.

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إعلان نتيجة التظلمات على وظائف مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024.

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وزير النقل يشهد توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، على هامش فعاليات توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، اجتماعا مع سفير فرنسا لدى مصر، إيريك شوفالييه، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

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"التنظيم والإدارة": إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في وظائف مهندسي "الري"

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام اليوم عن نتيجة التظلم في مسابقة لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري.

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التنمية المحلية: بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي غدا

أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية "غداً السبت"، والتي تستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة

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بيان عاجل بشأن حركة القطارات بعد خروج دخان من عربة لعمال ونش الخطر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024 الساعة 14:00 تلاحظ خروج دخنة من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر "الاستراحة" بمحطة كوبري الليمون.

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أول لقاء بين نائبي رئيس الوزراء.. ماذا دار في اجتماع عبدالغفار والوزير بشأن صناعة الأدوية؟

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

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توجيهات من محافظ الجيزة بشأن التصدي لمصادر تلوث الهواء

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت التجارية الملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

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لهذه الوحدات.. إلغاء نظام الشرائح بالعدادات الكودية وسعر موحد للكيلو

كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، صدور قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة على أنه يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س من اول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل

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مصدر: لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

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