مشاجرة بين عمال مصريين وسياح من عرب 48.. ماذا حدث داخل فندق طابا؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وقعت مشاجرة بين عمال فندق في طابا وسياح من عرب 48، حيث أسفرت المشاجرة عن إصابة عامل بإصابات بالغة الخطورة و3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين من عرب 48، بحسب مصدر أمني.

وكشف شهود عيان أن المشاجرة سببها عدم قيام السائحين بدفع مقابل خدمات تم استخدامها وهناك ثلاث إصابات بين العمال المصريين.

ويقدم الخليج 365 تغطية لحادث مشاجرة طابا.. (اضغط هنا)

"الواقعة مشاجرة".. مصر ترد على مزاعم إسرائيل بوجود حادث طعن في طابا

نفت مصادر مصرية، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وقوع حادث طعن في مدينة طابا المصرية.

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مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48

نفى مصدر أمني مسؤول، ما تم تداوله حول وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الإسرائيلية لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.

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مشاجرة بين العاملين.. شهود عيان: لا قتلى أو جرحى في حادث طابا

أفاد شهود عيان، بعدم وجود قتلى أو جرحى نتيجة حادث طابا، وما جرى هو مشاجرة بين العاملين بفندق وسائحين.

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مصدر: لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم بطابا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما ورد في الإعلام الإسرائيلي عن وجود عملية طعن لمواطنيهم.

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مصدر: المشاجرة جرت بأحد فنادق طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48

أكد مصدر مصري مطلع، أن مشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48 نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين.

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