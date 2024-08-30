مصطفى بكري يكشف حقيقة ما حدث في فندق طابا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل المشاجرة بين عمال فندق "مصريين"، ومجموعة من السياح عرب 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن سبب المشاجرة بين عمال الفندق والسياح الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية يرجع لرفض السياح دفع المقابل نظير الخدمات التي يحصلون عليها.

وتابع: وفقا للمصادر فأن هناك 3 حالات مصابين من العمال في الفندق من الجنسية المصرية منهم حالة وضعها الصحي خطر.

وأكمل: وبسبب المشاجرة أصيب 3 سياح من عرب 48 والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وجاري التحريات من قبل الجهات المعنية، مطالبا بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج لمعلومات مغلوطة.