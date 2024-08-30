حسام موافي يوضح خطورة الحمى الروماتيزمية على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الميكروب السبحي قد يحدث بعده لالتهاب المفاصل، منوها أنه قد يصيب اللوزتين، معلقا: لو أصاب الأطفال يعد حمى روماتيزمية.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما"، على قناة "صدى البلد"، أن الحمى الروماتيزمية تؤثر على الجلد وصمام القلب وسرعة الترسيب والسخونية والبهتان.

وشدد موافي على أن المضاد الحيوي يقتل الميكروب السبحي، ولكن تم استبداله بحقنة واحدة كل 21 يوما، وهو البنسلين دويل المدى، معلقا: هناك علاقة بين الميكروب السبحي والحمى الروماتيزمية، والأخيرة ليس لها تفسير حتى الآن في الطب.

وتابع قائلا: أحد أسباب التهاب المفاصل قد يكون الروماتويد، ومسألة إصابة اليدين بالنقرص نادر جدا، ومثل تلك الحالات تحتاج التشخيص عند أطباء مفاصل ومناعة، مختتما: سرعة الترسيب قد تحدث في أمراض، الأورام، والحمى الروماتيزمية.