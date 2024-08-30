بكري: طلب نتنياهو عقد جلسة مجلس الوزراء في محور فيلادلفيا قمة الإجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن طلب نتنياهو إجراء اجتماعا لمجلس الوزراء في محور فيلاديلفيا هو قمة الإجرام ومنتهى التحدي والوقاحة، مشددًا على أن الحدود المصرية والأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأضاف بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن نتنياهو يريد مد الحرب في غزة مخافة من السجن بسبب المجازر في غزة، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار سيخفف وطأة اشتعال النار في المنطقة.

تابع مقدم "حقائق وأسرار"، أن المباحثات التي تمت في القاهرة الأخيرة شهدت خلافات بين مصر وإسرائيل، وابرزها رفض مقترح التواجد الإسرائيلي للقوات في محور فيلاديلفيا، والإشراف الأمني على قطاع غزة.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن أمريكا -على لسان وزير خارجيتها-علقت بأنها تتفهم وجهة النظر الإسرائيلية، بتواجد بعض القوات لمدة غير محددة.

وأكمل بكري قائلا: مصر صادقة في كلامها بشأن عدم وجود أنفاق لقطاع غزة يهرب عبرها السلاح والرواية الإسرائيلية كاذبة، بل ومصر أغلقت 1400 نفقا في 2014.