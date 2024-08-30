لمدة 6 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن هذه المناطق خلال ساعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بقطع المياه لمدة ٦ ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غداً السبت.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب بيانها، الجمعة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منطقة ساقية مكي في المربع من شارع الكولدير وحتى شارع السوق من السكة الحديد وحتى شارع البحر الاعظم لتغير خط الطرد.

وفي سياق آخر، كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بتوفير مواقع لإقامة منافذ سلعية ثابتة ودائمة طوال العام.