مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة طابا بين عمال فندق وسياح من عرب 48



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نفى مصدر أمني مسؤول، ما تم تداوله حول وقوع حادث طعن بوسائل الإعلام الإسرائيلية لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.

وأوضح المصدر وفقا لاكسترا نيوز، حقيقة الواقعة وهي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وأشار المصدر إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة و3 عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين من عرب 48.

وتابع: "الجهات الأمنية تباشر التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث".