شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح غير مسبوق.. مهرجان العلمين الجديدة يعلن ختام فعالياته (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن "اللجنة العليا" المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة 2024 ، عن انتهاء "النسخة الثانية" من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط؛ بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنظمه شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح المهرجان بشكل غير مسبوق، في تحقيق أفضل خدمة "توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية" للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة، ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية، واستقبال زوار من 104 جنسيات لدول أجنبية، وكذلك عدد كبير من المسئولين والدبلوماسيين العرب والأجانب، بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة.

واستغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان، حتى انطلق المهرجان وتواصلت الفعاليات على مدار 50 يوما تقريبًا دون انقطاع، منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، بمشاركة عدد كبير من "المصريين" العاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات، وبتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة؛ ورقيًا وإليكترونيًا، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة الإقليمية والدولية، وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيًا وتنمويًا، وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية، والأنشطة الاقتصادية، والإقبال السياحي "متنوع الجنسيات" بالساحل الشمالي والمحافظات المحيطة، محققًا كامل أهدافه التي أُقيمت هذه النسخة من أجلها.