شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المنظمة تبدأ حملة تطعيم لشلل الأطفال فى غزة بعد غد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، إنه ستبدأ منظمة الصحة العالمية وشركاؤنا يوم الأحد حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، والتي نهدف من خلالها إلى الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة.

وتتضمن الحملة إعطاء جرعتين من اللقاح على جولتين بفاصل أربعة أسابيع.

وأضاف، إنه تم تسليم أكثر من 1.2 مليون جرعة من اللقاح إلى غزة، ومن المقرر أن تصل 400 ألف جرعة أخرى قريبًا، مؤكدا ، لقد قمنا بتدريب أكثر من 2180 من العاملين في مجال الصحة والعاملين في مجال التوعية المجتمعية لتقديم التطعيم وإعلام المجتمعات بالحملة.

هدفنا هو الوصول إلى تغطية تطعيم بنسبة 90% على الأقل خلال كل جولة من الحملة لوقف تفشي المرض الحالي ومنع نمو انتشاره على المستوى الدولي، وسيتم تنفيذ الحملة على مراحل على مدى 3 أيام في كل جولة، بدءًا من وسط غزة، ثم جنوب غزة، ثم شمال غزة.

وأود أن أشكر وزارة الصحة الفلسطينية واليونيسيف والأونروا وآخرين على شراكتهم في هذه الحملة، وأرحب بالالتزام بالتوقفات الإنسانية في مناطق محددة للسماح بإجراء حملة التطعيم، ونظراً لانعدام الأمن، والأضرار التي لحقت بالطرق والبنية الأساسية، وحركة السكان ونزوحهم، فمن غير المرجح أن تكون 3 أيام في كل منطقة كافية لتحقيق التغطية الكافية.

وسيتم مراقبة تغطية التطعيم طوال الحملة، وتم الاتفاق على تمديد التطعيم ليوم واحد حيثما كان ذلك ضروريا، يجب حماية فرق التطعيم والسماح لها بإجراء الحملات بأمان، ونحث جميع الأطراف على ضمان حمايتهم وحماية المرافق الصحية والأطفال، إن الهدنات الإنسانية مرحب بها، ولكن في نهاية المطاف فإن الحل الوحيد لحماية صحة أطفال غزة هو وقف إطلاق النار. وأفضل دواء هو السلام.

وقال ، الآن إلى السودان، حيث يستمر القتال هناك منذ 500 يوم، مضيفا ، إن لمستشفيات تغلق أبوابها، والإمدادات المنقذة للحياة تنفد.

وتتسبب حالات تفشي الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة في إزهاق أرواح البشر وفرض المزيد من الضغوط على النظام الصحي، وتشعر منظمة الصحة العالمية بقلق خاص إزاء الوضع في الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، حيث وردت بالفعل تقارير عن المجاعة في مخيم زمزم.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية منذ بدء الصراع.

أدى الهجوم الأخير على مستشفى الضعين في شرق دارفور إلى مقتل 16 مدنياً، بينهم أطفال وممرضة.

وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بأقسام غسيل الكلى وأمراض النساء، ومخزون اللقاحات المنقذة للحياة وغيرها من الإمدادات.

تعمل منظمة الصحة العالمية مع اليونيسف والشركاء لدعم وزارة الصحة الاتحادية في استجابتها للتحديات الصحية المتعددة، ويتضمن ذلك توفير اللقاحات الأساسية للأطفال وتوفير الدعم الفني والتشغيلي والمالي للاستجابة للكوليرا.د، وقد ساعد تخزين الكوليرا والإمدادات الطبية الأساسية الأخرى في تسريع وتيرة الاستجابة.

وقال ، لقد قامت منظمة الصحة العالمية مؤخرا بنشر 51000 جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية في ولاية كسلا، التي لديها عدد كبير من الحالات، وقد وافقت مجموعة التنسيق الدولية لتخصيص اللقاحات على طلب إرسال أكثر من 450 ألف جرعة لتوسيع نطاق حملة التطعيم في ولاية كسلا، وفي الأسبوع الماضي، قامت 5 شاحنات من منظمة الصحة العالمية وشركائها بتسليم أكثر من 175 طناً من الإمدادات الصحية، وسوف يستخدم الشركاء الإنسانيون هذه الإمدادات، بما في ذلك الأدوية ومواد التشخيص ولوازم التغذية، لتوفير الرعاية الصحية الطارئة وعلاج الأمراض المعدية والمساعدة في التخفيف من خطر سوء التغذية.

لكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع انتشار الأمراض وتجنب المجاعة في أجزاء من البلاد، إن وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق هو أفضل وسيلة لمنع تفاقم الأزمة الصحية.

وأخيرا، كنت في وقت سابق من هذا الأسبوع في برازافيل لحضور الاجتماع السنوي للجنة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وقد رشحت اللجنة مديراً إقليمياً جديداً، الدكتورة فوستين إنجيلبرت ندوجوليلي من تنزانيا، لخلافة الدكتور تشيدي مويتي، الذي تنتهي ولايته الثانية في يناير من العام المقبل.

أهنئ الدكتور ندوجوليلي على ترشيحه، وأشكر الدكتورة مويتي على 10 سنوات من القيادة والتفاني والرؤية والالتزام بخدمة شعوب أفريقيا.

واستضافت اللجنة الإقليمية أيضًا حدثًا لإعلان التبرعات لجولة الاستثمار التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى تعبئة التمويل المستدام الذي نحتاجه لتنفيذ عملنا على مدى السنوات الأربع المقبلة، لقد طلبت من كل دولة عضو أن تساهم حسب إمكانياتها، ومن كل شريك.

إنني أشعر بالامتنان العميق للدول الأعضاء الأفريقية الأربعة عشر والعديد من الشركاء الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 45 مليون دولار أمريكي لجولة الاستثمار.