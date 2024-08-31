الحرمان من الدعم لا يكفي.. عمرو أديب عن سرقة التيار الكهربائي: بلطجة يجب أن تتوقف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي عمرو أديب، ما وصفه بالتراخي في تطبيق العقوبات القاسية ضد سارقي التيار الكهربائي، مشددًا على أن حرمان لصوص الكهرباء من الدعم الحكومي ليس كافيًا لردع هؤلاء.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "تصريحات وزير الكهرباء عن وجود 300 ألف مواطن بيسرقوا التيار ده طرح أول، ده اللي قدر الوزير يعمله إحصاء خلال مده توليه القصيرة للوزارة".

تابع مقدم "الحكاية": هناك ملايين وليس الألاف من لصوص التيار في أنحاء مصر ولابد من إجراءات أكثر قسوة بجانب إرسال بياناتهم للجهات لحرمانهم من الدعم الحكومي".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن سرقة التيار هي بلطجة كهربائية يجب أن تتوقف، نحتاج عقوبات قاسية لردع السارقين، متابعًا: "كل ده هدر في بلد بتحط القرش على القرش عشان تعيش يوم بيوم".

كما أعرب أديب عن استغرابه من عدم تطبيق مواعد إغلاق المحال التي حددتها الحكومة في وقت سابق، قائلًا: "الدولة حطت مواعيد لغلق المحلات في العاشرة مساءً، انزل أي شارع في مصر لحد الفجر هتلاقي المحلات منورة".