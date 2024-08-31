عمرو أديب عن حادث طابا: خناقة ولو في أي حاجة تانية كنا هنقول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفاصيل حادث طابا الذي وقع اليوم بين عامل بأحد الفنادق و4 سائحين من عرب 48، قائلا: "ما حدث في طابا كان خناقة، ولو في أي حاجة تانية كنا هنقول".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن البيان الصادر من الجانب المصري واضح في هذا الشأن، لو كان فيه حاجة تانية كنا هنقول، الموضوع فيه طرفين والرواية بتاعتك لو مكنتش صحيحة هيترد عليها من الجانب الإسرائيلي

وأضاف مقدم "الحكاية": أي أحداث جديدة سيتم إعلانها، منوها بأن العامل المصري إصابته خطيره، والأمر ليس كما صوره الإعلام الإسرائيلي، الذي تبنى التعليق المصري فيما بعد.

وكشف مصدر أمني أن حادث طابا جاء نتيجة مشاجرة بين ٤ سائحين وعامل مصري في أحد الفنادق، حيث امتدت المشاجرة إلى الاشتباك مما أدى إلى إصابة ثلاثة سائحين بجروح متنوعة وإصابة العامل المصري بجروح بالغة.