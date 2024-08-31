أستاذ باطنة: تناول السكريات بكميات كبيرة يعرضك لمخاطر صحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور صلاح غزالي حرب، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة، من تناول المواد السكرية حيث يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وفي بعض الحالات قد يسبب الإصابة بمرض السكر.

أضاف حرب خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن مريض السكر غير ممنوع من تناول المواد السكرية، بل يتناولها بكميات قليلة وفي فترات معينة.

وتابع أستاذ الباطنة والسكر: يجب الاعتدال في تناول الأطعمة لدى مرضى السكر، حيث يمكن تناول الأرز بمفرده دون العيش أو البطاطس أو المكرونة، لافتًا إلى أنه لا توجد مشاكل صحية في تناول البيض.

وأوضح صلاح غزالي حرب، أن استهلاك جرام يوميا من الزيوت المهدرجة تزيد من نسبة الإصابة من أمراض القلب بنسبة تزيد 93%، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في تناول الفجل والجرجير ولكن يجب الحذر من الميكروبات.

وتابع: لا توجد مشكلة في تناول الأسماك المشوية وتعد أفضل من المقلية، مؤكدًا أن العدس لا يمثل خطورة على صحة المريض المصاب بالسكر.