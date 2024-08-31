هل النشويات ممنوعة عن مرضى السكري؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، إن هيئة الغذاء الأمريكية هي التي تستخرج تراخيص المواد العلاجية المخصصة للتخسيس أو تحسين الذاكرة وخلافه، لافتا إلى أن مخالفيها يقعون تحت طائلة القانون وتغريم الشركة ملايين الجنيهات للمريض.

أضاف حمدي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" قائلا: دولة مثل إندونيسيا وصلت لأقصى حد لتناول السكر يوميا هو 30 جراما للفرد، وذلك لمجابهة خطورة السكر.

وتابع الدكتور أسامة حمدي، أن بريطانيا فرضت ضرائب عالية على المنتجات ذات النسبة العالية من السكر، متابعا: أحذر مريض السكر من النشويات العالية، مع الإكثار من الخضروات والبقوليات بكل أنواعها والفاكهة باعتدال، والسمن البلدي والألبان والجبن متاحة، مع ضرورة تقليل الزيوت المهدرجة والأكلات السريعة (الدليفري).

وأكد أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أن أفضل وجبة إفطار للمصريين هي الفول مع طبق بيض أو طبق جبنة بالطماطم.