شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: إصابة إسرائيليين اثنين جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة كرمي تسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة إسرائيليين اثنين جراء إطلاق نار عند مدخل مستوطنة كرمي تسور، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن تحييد مشتبه به أطلق النار عند مدخل كرمي تسور شمال الخليل والتعامل مع الحادث لا يزال مستمرا.

وطلب جيش الاحتلال من سكان مستوطنة كرمي تسور قرب الخليل البقاء في منازلهم خشية من تسلل مسلحين فلسطينيين إضافيين.

