شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة تقليل الاغتراب.. أماكن الحصول على خدمة التنسيق لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، فى ضوء الـ10% من الطلاب، ويستمر الموقع فى إتاحة التقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقعغ التنسيق فقط.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير، التعليم العالى والبحث العلمى، قد وجه بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم فى تجنب أى أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة فى سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد ومن بين الاسئلة :-

ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصى للطالب المُتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.