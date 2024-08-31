"الرعاية الصحية" تبدأ نقل الأصول العلاجية في 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (2679) لسنة 2024، والمتعلق بنقل الأصول العلاجية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل: السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والأقصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (77) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات مهمة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على إنجازات المجلس الاستشاري الطبي للهيئة خلال فترة عمله، حيث استعرض الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، إنجازات المجلس ونجاحاته.

وثمَّن مجلس الإدارة جهود المجلس الاستشاري في إصدار أدلة العمل، وضبط الممارسات الإكلينيكية، وتحديد معايير اختيار القيادات في المنشآت الصحية، وتشكيل اللجان المتخصصة. كما وافق المجلس على مد فترة عمل المجلس الاستشاري لفترة ثانية جديدة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء لجنة مؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي، تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك كوادر بشرية وإمكانات متقدمة وأنظمة مميكنة وسجلات طبية إلكترونية، مما يؤهلها لتكون رائدة في مجال البحث العلمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما وافق المجلس - خلال الاجتماع - على إضافة تخصصات الأورام والصدر والعظام والجلدية للمجلس الاستشاري الطبي، وكلف الإدارة التنفيذية بمراجعة تشكيل اللجان الاستشارية الطبية الفرعية والإقليمية، ووضع ضوابط تضمن حوكمة القرارات بالتعاون مع المجلس الاستشاري.

ووافق المجلس - أيضاً - على تدريب طلاب كلية التمريض بجامعة بدر في مجمع الإسماعيلية والسويس الطبيين، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتوفير فرص تدريبية متميزة تسهم في إعداد جيل من الكوادر التمريضية المؤهلة لخدمة القطاع الصحي.

ووجه مجلس إدارة الهيئة بالاستغلال الأمثل لمساعدي التمريض وخريجي معاهد الرعاية الفنية للتمريض في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير الوصف الوظيفي لهم بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة العمل في تلك المنشآت.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بدعوة الشركات الكبرى في مجالي إدارة دورة الإيرادات (RCM) وتقليل التكاليف الصحية (Costing)، والاستعانة بالخبرات العالمية في هذين المجالين.

ووافق المجلس - أيضاً - على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، لتعزيز الانضباط وتحسين الأداء الوظيفي داخل الهيئة.

وثمَّن المجلس جهود كتيبة العمل والإدارة التنفيذية للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية في محافظات التأمين الشامل. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هيئة الرعاية نموذج للإصلاح الصحي المالي والهيكلي في أحد قطاعات الدولة الحكومية.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل والمتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 77، أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إبراهيم فخر عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، كما شارك عبر تقنية الزووم الدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.