شكرا لقرائتكم خبر عن تراعى الوضع الاقتصادى للجمهور.. أهم التفاصيل عن سعر تذكرة الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 تفاصيل حول تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT)المقرر تشغيله على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل بعدما نفت حقيقة تحديد السعر بـ16 جنيه للتذكرة.

سعر تذكرة الأتوبيس سيكون مرن ومرتبط بعدد المحطات.

لن يكون سعر التذكرة سعرا ثابتا لكافة المحطات.

لم تعلن الوزارة عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي

السعر يستهدف تشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلى للرحلة

سعر التذكرة سيراعى الوضع الاقتصادى للجمهور والمواصلات البديلة

سيكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبة لدخل المواطن

يستهدف المشروع القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري

إتاحة اشتراكات مخفضة وهى غير متاحة فى وسيلة الميكروباص

الأتوبيس سيكون مكيف ويخدم ذوى الهمموكانت وزارة النقل، نفت ما تم تداوله فى عدد من المواقع الإلكترونية حول قيام وزارة النقل بتحديد السعر المبدئى لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، فى مرحلته الأولى بعدد 14 محطة، حيث تنفى وزارة النقل هذه المعلومات المغلوطة، مؤكده أنه لا أساس لها من الصحة.