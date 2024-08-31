شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محطات بمحاكمة عصام صاصا فى تعاطى المواد المخدرة والتزوير.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا الترند على كافة منصات التواصل الاجتماعى، بعد صدور حكم جديد ضده وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهما بالتزوير فى محرر رسمى بالاشتراك مع موظف، وطالب، حيث تبين أن الواقعة تمت لرغبة المتهم عصام صاصا باستخراج توكيل عام قضايا بأسرع وقت للمحامى المدافع عنه حتى يتمكن من الدفاع عنه فى القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ، والقيادة تحت تأثير مخدر، وتعاطى مواد مخدرة، ولو كان بطريقة غير مشروعة، وفى السطور التالية نرصد محطات فى محاكمة مؤدى المهرجانات صاصا.

المحطة الأولى.. محاكمة صاصا فى قضية القتل الخطأ

بداية الواقعة فى 6 مايو الماضى.. كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله فى منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائرى، وعند مخرج منطقة المريوطية زفى ساعة متأخرة، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى فى الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

المحطة الثانية.. إحالة إلى المحاكمة

فى 12 يوينو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث إنه توجه إلى مدينة دبى بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.

المحطة الثالثة.. الحكم على صاصا

فى 11 أغسطس.. قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تاثير المخدر، وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ لمُطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بالتسبب فى بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي

المحطة الرابعة.. قضية جديدة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 29 أغسطس الجارى، نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات المصرى عصام صاصا وشقيقه و2 آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة فى اتهامهم بتزوير محرر رسمي.

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا، فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب "محبوس"، ومحمود الجوهرى 30 سنة طالب "هارب"، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق "هارب" وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب وكشفت تحريات الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهرى طالب قاما بتزوير محرر رسمى رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره.

المحطة الخامسة.. الحبس سنة

فى 29 اغسطس.. قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدنى دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وبحضور عبدالرحمن رأفت وكيل النيابة وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة، اتهام كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهرى 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقارى لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.