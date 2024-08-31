شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مصروفات المعاهد الأزهرية العادية للعام الدراسى 2024-2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع المعاهد الأزهرية مصروفات المعاهد العادية مصروفات المعاهد الأزهرية الابتدائية العادية للعام الدراسى 2024-2025، دون زيادة عن العام السابق للتعليم العادى، وهى على النحو الآتى:
المصروفات الدراسية مع إضافة كارنيه التأمين الصحى مع المصروفات للعام 2025/2024م.أولًا : -
الصف الأول الابتدائي
رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 67.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 119.35 جنيهثانيا: -
من الصف الثانى إلى الصف السادس الابتدائى
مصروفات دراسية 67.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 77.35 جنيهثالثا:-
الصف الأول الإعدادى
رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 77.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 129.35 جنيهرابعا :-
الصف الثانى والثالث الإعدادى
مصروفات دراسية 77.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 87.35 جنيهخامسا:-
الصف الأول الثانوي
رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 90.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 142.35 جنيه
الصف الثانى والثالث الثانوى
مصروفات دراسية 90.35 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 100.35 جنيهسابعا:-
الحضانة الصغرى KG1
رسوم بريدية 42 جنيها
مصروفات دراسية 66.58 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 118.85 جنيهثامنا:-
الحضانه الكبرى KG2
مصروفات دراسية 66.85 جنيه
كارنيه التأمين الصحى 10 جنيهات
المجموع = 67.85 جنيه
يتم تحصيل مبلغ 50 خمسون جنيها رسم الشهادة الابتدائية من تلاميذ الصف السادس وكذا طلاب الشهاده الإعدادية.
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