هل سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بعد تحديد سعر استرشادي؟.. الزراعة تُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، عن مدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بعد قرار الحكومة تحديد سعر 2500 جنيه كسعر استرشادي لطن قصب السكر قابل للزيادة طبقا للأسعار وقت توريد المحصول وغير قابل للانخفاض وكذلك 2400 جنيه لطن بنجر.

وقال عبدالجواد لمصراوي، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن محصولي قصب السكر والبنجر ستمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأسعار الاسترشادية الأخيرة مربحة وستشجع المزارعين على العودة لزراعة المحاصيل السكرية من جديد بعد أن تقلصت خلال الخمس سنوات الأخيرة لمستوى متدني للغاية.

وأوضح أن محصول قصب السكر خلال الموسم الحالي شهد 350 ألف طن عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن قرارات الأسعار الاسترشادية جاءت في توقيت مناسب وستعيد المحاصيل السكرية لنصابها من جديد.

ولفت عبدالجواد إلى أن إقرار سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه سيرفع هامش ربح المزارع لـ 50%، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية لتكون دولة مصدرة للسكر "عندنا 8 مصانع للقصب و9 للبنجر".

اقرأ أيضا:

دليل الصحة لـ "شلل الأطفال".. كيفية التشخيص وطرق الوقاية – مستند