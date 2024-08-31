شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر المقبل لطلاب المدارس الخاصة والرسمية و8 سبتمبر لطلاب المدارس الدولية، حيث يتم التأكد من فرش الفصول وصلاحية المقاعد لاستخدامها ومد المدارس بالمقاعد التى تحتاجها الفصول الدراسية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2024، وتشكيل لجان للمرور الميدانى على المدارس، ومتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسى الجديد، خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة البسيطة، وإعداد القوائم التى تضم أسماء الطلاب ووضعها على أبواب الفصول، وكذلك إعداد الجداول المدرسية طبقًا للنظام التعليمى الجديد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة تطبيق حلول وأدوات تقليل الكثافات الطلابية وأيضا التعاقد مع المعلمين الجدد لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، كما وجهت المديريات والإدارات التعليمية ببذل أقصى جهودهم فى هذه الفترة بما يحقق عملية تعليمية منضبطة جاذبة ومحفزة للطلاب داخل المدرسة، كما أكدت على أهمية الإلتزام بالقرارات الوزارية التى تنظم الدراسة والتقييم لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.