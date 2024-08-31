شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يطالبون بزيادة منافذ معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة منافذ معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة منافذ معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات. وأيد 79% من القراء مطالب زيادة منافذ معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات، بينما عارض 21% من القراء مطالب زيادة منافذ معارض أهلا مدارس بالقاهرة والمحافظات. نتيجة الاستطلاع

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