اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة محل أميرة الذهب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اثنين متهمين بسرقة محل أميرة الذهب وثالث جواهرجي لشرائه منهم المسروقات.

وبينت تحقيقات نيابة أول وثان أكتوبر أن المتهمين قاما بسرقة غويشتين ذهب من محلين لبيع المصوغات الذهبية مشهورين مختلفين في مدينة أكتوبر قبل سرقة محل أميرة الذهب.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين على مدار شهر قاموا بسرقة غويشة من كل محل، وبيعها مقابل 40 ألف جنيه للواحدة ثم سرقة غويشتين ذهب من محل أميرة الذهب وبيعهما بـ96 ألف جنيه لجواهرجي بمنطقة الدقي.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من محل أميرة الذهب بميدان الحصري بعد رصد مقطع فيديو تداولته مالكة المحل عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ورصدت أجهزة مباحث الجيزة تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما "غوايش" ثم انصرافهما دون شراء شيء.

وعلى الفور شكل فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو اعترفا بارتكاب الجريمة وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.