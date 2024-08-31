شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: مصر ملتزمة بدعم محور "المياه والمناخ" على المستوى العالمي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" والذي يتزامن معه "أسبوع المياه الأفريقي التاسع" ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر المقبل.

وأشار سويلم، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه للعام الحالى ينعقد تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات قادرة على الصمود" تأكيدا على التزام مصر بالتركيز على دعم محور "المياه والمناخ" على المستوى العالمي ، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الدولى تأتي فى اطار السعى لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة دول القارة الأفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ .

وأضاف سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري تولي أهمية قصوى لتوفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح هذا الحدث الهام، بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.

وفي إطار التحضيرات الجارية، أوضح سويلم، أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، للاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الإسبوع، مضيفا أن المنصة الإلكترونية المخصصة للحدث تخضع حالياً لتطويرات شاملة لتسهيل عملية التواصل بين المنظمين والمشاركين .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول 113 ملخص بحثي بعد التقييم الأولي، واختيار 18 ملخص مطول و 10?أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، بالإضافة إلى 15 ملخص لعرضها كبوستر علمي، وتم التنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية .

وتنعقد مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا، حيث تأهل 14 باحثا حتى الآن لهذه المسابقة ، وتم قبول 29 بحثا للمرحلة قبل النهائية من مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، والتي تستهدف طلاب مدارس STEM في مصر للفئة العمرية من 15 إلى 19 عام، كما يتم عقد مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، والتي استقبلت حتى الآن ٤١ مشروعا .

وفي إطار دعم الابتكار في إدارة المياه، تُعقد مسابقة لدعم رواد الأعمال الشباب، والتى تقدم لها 11 مشروع مبتكر و 26 فكرة جديدة ويجرى حاليا تقييم المشاركات المقدمة .

وينعقد معرض ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه والذي يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه .