شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيًا لمنطقة ساقية مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا إلى منطقة ساقية مكي "من شارع كولدير وحتى شارع خلف السوق من السكة الحديد إلى شارع البحر الأعظم".

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى إعادة ضخ المياه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تغيير خط طرد قطر 500 مم، والخاص بمحطة صرف صحي المانسترلي.

يُذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال، وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.