شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة توضح تفاصيل الدراسة والامتحانات بالمدارس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى معلومات توضح طبيعة وتفاصيل الدراسة والامتحانات والتقويم بالمدارس الدولية وفق قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال.

- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها.

- التزام جميع المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية.

- تخصيص 10% من درجة الطالب في كل مادة من مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية من المجموع الكلي في نهاية كل صف دراسي.

- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية للمرحلة الثانوية من أولى حتى ثالثة ثانوى دولى.

- تكون دراسة اللغة العربية والتاريخ والدين طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.

- يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.

- تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية.

- تحسب 20% من المجموع الكلى لامتحاني اللغة العربية والتاريخ.

- يتم تطبيق الضوابط الخاصة بالصفوف من رياض الأطفال حتى التاسع بداية من العام الدراسى 2024,2025.

- يتم تطبيق ضوابط التقييم والامتحانات على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2026

- التزام جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.