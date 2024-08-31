شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: ضبط 178 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس، حيث بلغ إجمالى المضبوطات نحو 178 طن و699 كجم.

أوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 420 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على المواطن المصرى و على تحقيق الأمن الغذائى و توفير غذاء صحى و أمن له و بناءاً على توجيهات وزير الزراعة بضرورة تكثيف و استمرار حملات التفتيش على اللحوم و الاسماك و الدواجن على أماكن عرض و بيع و تداول اللحوم و منتجاتها و كذلك ثلاجات الحفظ و المصانع و السيارات المتنقلة و التأكد من صلاحيتها و مراعاة كافة الاشتراطات الصحية و المتابعة الدورية للعمل بالمجازر الحكومية و الخاصة للحيوانات و الدواجن و ذلك لإنتاج لحوم ذات جودة عالية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مع التشديد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لضبط الاسواق و حماية الامن الغذائى للمواطن المصرى .

من جانبه أشار الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى حتمية الحفاظ على صحة المواطن و على غذاء صحى أمن و خالى من المسببات المرضية و العمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف واحد و هو صحة المواطن المصرى و غذائه و تتم هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة (الصحة – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الشرطة المختصة ) و غيرها.