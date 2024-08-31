شكرا لقرائتكم خبر عن الريف المصرى: استثمار 29 ألف فدان فى زراعة المحاصيل الزيتية والان مع تفاصيل الخبر

وقَّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عقد استثمار مساحة تقدَّر بـ29 ألف فدان لصالح احدى شركات القطاع الخاص، تقوم بمقتضاه بإقامة مشروعٍ تنموى متكامل بأراضى الريف المصرى الجديد فى منطقة "جنوب صافولا " بسهل المنيا الغربى، يشمل إقامة مشروع زراعى صناعى متكامل، وزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزيتية، وفى مقدمتها محصولى دوار الشمس وفول الصويا بهدف إنتاج زيت الطعام والأعلاف، بالإضافة إلى عدد من الزراعات الأخرى المتنوعة، بالإضافة إلى نشاط تنمية الثروة الحيوانية.

أكد عبد الوهاب، أن هذا التعاون يمثل خطوةً جديدة ناجحة على طريق تخصيص مساحات الأراضى اللازمة لزراعة كل المحاصيل الاستراتيجية بمختلف مناطق الريف المصرى الجديد، كما يأتى فى إطار حرص شركة تنمية الريف المصرى على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التيسيرات اللازمة لها، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بمختلف مناطق المشروع.

وشدد عبد الوهاب على سعى واهتمام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتنويع المحاصيل المنزرعة فى أراضى المشروع، مع دعمها الكامل لشركات القطاع الخاص من أجل القيام بدورٍ تكاملى مع الدولة فى عمليات زراعة وإنتاج المحاصيل الإستراتيجية بشكلٍ عام، والمحاصيل الزراعية الزيتية بشكلٍ خاص.

وأكد عبد الوهاب استهداف إدارة الريف المصرى الجديد لكل أنشطة التصنيع الزراعى الجاد، وتشجيع جهود التوسع فيه داخل مشروعات الـ 1,5 مليون فدان، وذلك من أجل تعظيم القيمة المضافة للأراضى، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف صورها وجوانبها.

كما أشار رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أن المحاصيل الزيتية تعتبر محاصيل تصنيعية ضرورية للسوق المحلية، حيث تقوم عليها العديد من الصناعات الغذائية والطبية المهمة، بالإضافة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية، وهو ما يجعلها تساهم بدورٍ فعالٍ فى الاقتصاد القومى.. لافتاً إلى أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية اللازمة وخصائص التربة والموارد البشرية والمائية التى تتناسب مع زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، إلا أنها ظلت تعانى لفترات طويلة من تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل، حيث من الملاحظ أن إستهلاك الزيوت النباتية يشهد تزايداً ملحوظاً بالسوق المصرية فى الوقت الذى يعجز فيه الإنتاج المحلى عن تغطية الطلب، الأمر الذى يؤثر سلباً على معدلات استخلاص الزيوت النباتية وتصنيعها، ويؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك الزيوت، وهو ما إضطر بدوره إلى إستيراد ما يقرب من 90% من إحتياجاتها من الزيوت النباتية خلال السنوات العشرة الأخيرة .

واستعرض عبد الوهاب خلال اللقاء الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة من أجل توفير الأمن الغذائى للمواطن فى ظل المشاكل والتحديات التى تواجه العالم. مضيفاً أن هذه الأزمات العالمية الأخيرة كشفت أهمية بذل المزيد من الجهد وتشجيع التوسع فى الاستثمارات النوعية لتحقيق الإكتفاء الذاتى، وهو ما توليه القيادة السياسية أولوية كبرى، بهدف حماية الكثير من الصناعات المحلية فى ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً.

وتتضمن الخطة التنفيذية للمشروع من أجل إنجاز جميع مراحله فى التوقيتات المحددة، طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المطلوب خلال 3 أعوام، مع تكريس كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الشركة، لما للمشروع من نفع كبير على الإقتصاد المصرى لافتاً إلى أن المجموعة لطالما كانت تعتمد فى تشغيل المصانع لديها على إستيراد معظم الخامات من الخارج، مثل حبوب الذرة، والمحاصيل الزيتية من بذور فول الصويا ودوار الشمس.

ومن المقرر أن تقوم الشركة باستخدام أحدث التقنيات والإمكانات التكنولوجية بالمشروع بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة وأسرع معدلات تنفيذ، مع توفير العديد من فرص العمل، فضلاً عن الإسهام فى تحقيق النمو الإقتصادى والتنموى.