شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: سحب قطعة أرض بمساحة 38 فدانا بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم استرداد قطعة أرض بمساحة 38 فدانا تقريباً بالامتداد الشرقي للمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط (عمراني متكامل)، وذلك لعدم التزام الشركة بقرار لجنة فض المنازعات.



وفي الإطار نفسه، أصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بإزالة مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية – مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء 3 مبان وقواعد من الخرسانة وسملات وأعمدة لكل قطعة، بمساحات مختلفة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم التمكين وتنفيذ قرار سحب قطعة الأرض، وإعادة ملكيتها لجهاز المدينة وتم إلغاء التخصيص.

وأفاد المهندس أحمد الحملاوى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أن الشركة كانت قد قامت ببناء مكونات صغيرة بالمشروع، منها كرفانات وغرفة حارس وباقي الأرض فضاء، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملة بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير لجنة الإزالات، وفي حضور مدير إدارة التنمية ومدير الأحياء، ومدير الأمن بالجهاز، وقوة من شرطة التعمير.