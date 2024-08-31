شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل جديدة.. سن التقديم حتى 55 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة للطلبة والخريجين بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف المطلوبة، أفراد أمن بكلية تربية رياضية بنين بشارع فيصل، وكلية تربية رياضية بنات بجانب برج القاهرة.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب، شروط التقديم على الوظائف المطلوبة، على النحو الآتي: (المؤهل بداية من محو أمية للطلبة والخريجين - سن التقديم من 18 حتى 55 سنة - التقديم للذكور فقط - وجود موقف واضح من التجنيد - فترة العمل 12 ساعة و 4 فترات راحة).

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.