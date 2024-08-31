شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الشهادات المعادلة.. تبيه من مكتب التنسيق للطلاب حول تسليم أصول الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أنه بعد تسجيل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية البيانات الأساسية ودرجات المواد وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل من على موقع التنسيق الإلكتروني عليهم التوجه مباشرةً إلى مكتب التنسيق الرئيسي أو أحد فرعيه لتسليم أصول أوراقه وشهاداته.

وكان مكتب التنسيق، قد قرر البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 1/9/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضح مكتب التنسيق من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار جميع التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:

* إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحري بصفة عامة.

* إتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي بصفة عامة.

* وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

* الطلاب الحاصلون على الثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

* يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط، سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

* لا يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني.

* يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية، بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية، وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة، وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف، وتسليم أصول الأوراق والشهادات بذات اليوم.