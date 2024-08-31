الزراعة: ضبط أكثر من 178 طن لحوم وأسماك غير صالحة خلال أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرًا رفعته إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس 2024، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 178 طنًا و699 كجم.



وأفاد التقرير، بحسب بيان للوزارة السبت، بأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 420 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.



يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المواطن المصري وعلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن له.