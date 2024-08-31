شكرا لقرائتكم خبر عن سيول جارفة تجتاح المدينة المنورة وتجرف عددا من السيارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، ليلة السبت، لسقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد السعودي، إنه " لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض.

وأضاف: "لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، فيديوهات تظهر السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.