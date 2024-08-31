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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات  فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 20.5 جنيه.

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الكوسة بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

- ‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدى بـ 25 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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