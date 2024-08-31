شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 20.5 جنيه.
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ 25 جنيها.
- الجزر بـ 18 جنيها.
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الكوسة بـ22 جنيها.
- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.
- الليمون بـ 18 جنيها.
- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.
- الموز البلدى بـ 25 جنيها.
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