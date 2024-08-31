شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مبادرة 100 مليون شجرة تحسن الهواء وتخفض انبعاث الاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تسهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، ولها أهميتها على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال إطلاقه فعالية زراعة 1000 شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وتستهدف المبادرة إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الشوارع والميادين وتحسين صورتها البصرية، ونشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها، مع مراعاة أن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار.

وكلف المحافظ بالتوسع في إنشاء مشاتل الزهور والنباتات والزراعات، على أن يكون هناك مشتل رئيسي بكل مركز وحي، بما بعود بالنفع على البيئة ولنشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندسة منال متولي رئيس لجنة البيئة بنقابة المهندسين، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.