شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن إعادة فتح باب التحويلات المدرسية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة ، مرة أخرى ولمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 إلى يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 ، وذلك نظراُ لكثرة حالات إنتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك إستمرار ورود البت في طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من الوزارة ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

وفى سياق أخر كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت أنه قد تقرر أن يكون التقديم ( ورقى ) للمرحلة الثانوية ( الصف الأول الثانوي) العام _ الفنى، وذلك بسبب بطىء الموقع الإلكتروني للتقديم، وتحقيقاً لرغبات الطلبة وأولياء الأمور

وأكدت ان التقديم وفقاً للحد الأدنى للتنسيق المقرر بالموافقة من معالى محافظ القاهرة بالنسبة الثانوى العام ( ثانوى عام _ خدمات ثانوى عام ) التعليم الفنى ( التجارى _ الصناعى ـ الفندقى).

كانت اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من (232) درجة الي (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام ب 40 درجة ، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

