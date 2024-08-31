شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجازر إسرائيلية فى غزة تسفر عن 89 شهيدا و205 مصابين خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين.

وأكد فى بيان ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40691 شهيدا و94060 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.