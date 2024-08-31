صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2024، صرف مكافأة إجادة بقيمة 1500 جنيه للعمالة المنتظمة لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 10 أيام بحد أقصى 800 جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

هنأ الدكتور محمد حسين جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لجميع العاملين.