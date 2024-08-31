"صنع في القليوبية" و"أيادي مصر".. تفاصيل افتتاح معرضَين للحرف اليدوية والتراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها، ومعرض "صنع في القليوبية" الذي يتضمن بعض المنتجات الأساسية والصناعية التي يطلبها المواطن، على هامش زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية؛ للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .

ويأتي معرض "صنع في القليوبية" بالتعاون بين المحافظة والمنطقة الاستثمارية وجمعية مستثمري الخانكة وجامعة بنها والغرف التجارية بالقليوبية .

وقامت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية بجولة تفقدية بمعرض "أيادي مصر"؛ للتعرف على المنتجات الموجودة، والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والأخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والإكسسوارات والسجاد اليدوي والكليم والأحجار الكريمة والتحف والأنتيكات ومشغولات الجلود والكروشيه.

وتفقدت الوزيرة والمحافظ معرض "صنع في القليوبية" الذي يتضمن بعض المنتجات المتنوعة التي يحتاج إليها المواطن؛ سواء السلع والمنتجات الغذائية الأساسية أو بعض الصناعات الهندسية الصغيرة التي يتم تصنيعها في مصانع وشركات المحافظة .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، مشيرةً إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم خلال الفترة المقبلة لضم أكبر عدد من الحرفيين على مستوى الجمهورية للمنصة، والعمل على زيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة سواء من محافظة القليوبية وباقي المحافظات .

وأكدت د.منال عوض اهتمام الرئيس السيسي بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية؛ لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات؛ بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأُسر .

وأشارت عوض إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التسويق للمنتجات الموجودة على منصة "أيادي مصر" والمشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة، وتدريب وتمكين وحدات "أيادي مصر" بالمحافظات، والاستمرار في حصر الحرفيين الموجودين بالمحافظات، مشيرةً إلى أن المنصة تضم حاليًّا نحو ٦٤٨٠ منتجًا، وتم حصر ١٢٧٣ حرفيًّا، وضمهم إلى المنصة، وتم حصر نحو ٢١٥٠ حرفيًّا، وجار وضع خطة تنفيذية للبدء في عملية ضمهم إلى المنصة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك مجموعة وزارية برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وتضم عددًا من الوزراء والجهات المعنية بملف الصناعة، وتجتمع بصورة أسبوعية؛ لبحث حل أية شكاوى للمصانع والصناعات المختلفة في كل المجالات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث إن ملف الصناعة يأتي على رأس أولويات الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

ووجهت عوض بقيام محافظة القليوبية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في معرض "صنع في القليوبية" ومعرض "أيادي مصر"؛ لمد افتتاح المعرض لمدة شهر لتحقيق أقصى استفادة للعارضين والمواطنين؛ خصوصًا في ظل تنوع المنتجات الموجودة والأسعار المناسبة للمواطنين .

وأكد محافظ القليوبية أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية على أرض المحافظة، وتم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم.