السرفيس وشارع جامعة الدول.. محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من أجل مناقشة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والطلبات المقدمة؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تصريحات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، جاءت خلال لقائه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية؛ لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.

وعرض محافظ الجيزة، خلال اللقاء، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية، وذلك لكونه أحد شوارع المحافظة الحيوية، والتي تضم زيادة المساحات الخضراء، ودعم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات؛ لتيسير الحركة المرورية.

وشهد اللقاء، مناقشة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومنها توفير وسائل نقل إضافية لخدمة حركة التنقل.

وأكد "المحافظ"، أنه جاري التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري؛ لدراسة مدى إمكانية تدعيم المحافظة بعددًا من خطوط النقل الإضافية للتيسير علي المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه تم تكليف جهاز السرفيس بتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام، بالإضافة إلى التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك، وتكثيف الحملات لمنع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

وأكد "المحافظ"، أنه فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي، فإنه يتم إنتاج حوالي 3 مليون م3 يوميًا من المياه، ومع زيادة الاستهلاك، فإن الأمر يتطلب زيادة كميات المياه المنتجة، مشيرًا إلى أنه جاري وضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتكاتف جميع الأجهزة؛ للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة لسد احتياجات المواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار، خلال اللقاء، المكتب الهندسي بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الإسكان، بمعاينة مدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور، وعرض تقرير كامل بالوضع الحالي بالمدرسة؛ للتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

كما وجه "النجار"، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بمراجعة الحالة الإنشائية لمدرسة ثروث عكاشة ببولاق الدكرور، ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمواجهة مخالفات معارض السيارات ومنع تعديهم على الطريق العام، وأرصفة المشاة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.