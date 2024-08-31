الحفني يتفقد أخر الاستعدادات بمطار العلمين لـ"معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، يرافقه عدد من قيادات الوزارة اليوم السبت، مطار العلمين الدولي للاطلاع على آخر الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة الخدمات واللوجستيات المقدمة بالمطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في النسخة الأولى من "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024".

وقال "الحفني" - خلال جولته التفقدية قُبيل أيام قليلة من استضافة مصر للمعرض، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة، بما يعزز مكانة مصر على خارطة المعارض الدولية كمركز إقليمي للطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا - "إن هذا الحدث يعد محطة فارفة في تاريخ الطيران المدني ويرسخ مكانه مصر الريادية إقليميًا ودوليا بهذا المجال".

وأكد ضرورة تكثيف وتوزيع فرق العمل المدربة، سواء من أفراد العلاقات العامة أو المنسقين داخل المطار على مدار الساعة، لتوفير كافة سبل الدعم والراحة للركاب وتقديم أعلى جودة من الخدمات، بما يساهم في إنجاح المعرض وخروجه بالصورة المُشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية أمام خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.

وتجول وزير الطيران المدني في مكان إقامة المعرض، وتفقد الأجنحة المشاركة ومنطقة التسجيل الخاصة بزوار المعرض، وأماكن دخول وخروج كافة المشاركين والزوار، فضلا عن الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير.. وتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "مصر للطيران"، بصفتها الناقل الرسمي للحدث، عن تخفيض بنسبة 15% على أسعار التذاكر للمشاركين في المعرض، كما قامت بحملة دعائية على طائراتها ومكاتبها الداخلية والخارجية، حيث وضعت شعار المعرض من الخارج على عدد من طائراتها، وعرضت فيديو ترويجي للمعرض على الشاشات داخل الطائرات.

وتم وضع لافتات تعكس أهمية هذا الحدث كما بجميع المطارات وداخل صالات الوصول والمغادرة، فضلا عن عرض فيلم ترويجي للمعرض، كما تم تخصيص فرق عمل متخصصة في مطارات (القاهرة وبرج العرب والعلمين) لاستقبال الوفود المشاركة، وتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية لنقلهم من وإلى مطار العلمين.

كما يشارك في المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لعرض الأفكار المبتكرة والهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالم، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة، وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية.