القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قاعدة برنيس البحرية، وذلك استمرارًا لمخطط الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل منشآت القاعدة، حيث إستمع الوفد إلى عرض تقديمي تضمن مراحل إنشاء القاعدة واستعراض الدور المهم والحيوي الذي تقوم به في تأمين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية.

كما تم تنفيذ جولة تفقدية لعدد من القطع البحرية المنضمة حديثًا إلى القوات البحرية للتعرف على ما تمتلكه من أحدث نظم التسليح والكفاءة القتالية.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن إعتزازه بتلك الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكري، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي شهدته القوات البحرية في الآونة الأخيرة.

ووجه الوفد، الشكر للقوات المسلحة على حرصها الدائم لإطلاعهم على ماتمتلكة من امكانيات وقدرات بما يمكنها من صون مقدرات الوطن.

يأتي ذلك تأكيدًا على الجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.