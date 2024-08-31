برنامج رياضي جديد لخالد الغندور.. تعرف على التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يبدأ خالد الغندور السبت المقبل، إذاعة أولى حلقاته، على قناة المحور، في برنامج "ستاد المحور".

يذكر أن أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كان يقدم برنامج "الريمونتادا"، على قناة المحور.

وكان "الغندور"، يقدم برنامج "زملكاوي"، على قناة الزمالك، والذي توقف العام الماضي.

وكان ميدو، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "عقدي مع قناة المحور ينتهي بنهاية هذا الشهر وهناك اتفاق مسبق بين الطرفين بعدم تجديد التعاقد منذ شهور وهذا ما أعلنت عنه منذ فترة، لذا أؤكد بأن قرار إيقاف برنامج الريمونتادا ليس له أي علاقة بوجود أي مخالفات في المحتوى الإعلامي الذي تم تقديمه من خلال البرنامج في الفترة السابقة".

وأضاف: "أشكر فريق عمل البرنامج على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية وأشكر إدارة قناة المحور على الثلاث سنوات الأخيرة متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم، أشوفكم قريب إن شاء الله".