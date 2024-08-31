حبس عنصرين إجراميين ضُبط بحوزتهما 15 بندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أمرت النيابة العامة، بحبس عنصرين إجراميين؛ لاتجارهما بالأسلحة النارية، ضُبط بحوزتهما 15 بندقية آلية وخرطوش وطبنجة وكمية من مخدر الشابو.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط أفادت قيام (عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على (8 بنادق آلية – 7 بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الشابو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.