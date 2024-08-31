الداخلية تنشر فيديو لـ" اختطاف بائع بالدقهلية" وتكشف ملابسات الواقعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالي في الدقهلية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أن أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله قيام ثلاثة أشخاص باقتياد شخص واجباره على استقلال سيارة واستغاثته بالأهالي بالدقهلية.

وأوضحت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجني عليه (بائع متجول - مقيم بدائرة مركز شرطة شها بالدقهلية)، و باستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) بسبب قيام زوجته بترك العمل لدى الأخير، ورغبته في عودتها للعمل مرة أخرى فحدثت بينهما مشادة كلامية وتحريره محضر بالواقعة.

وفي وقت لاحق قام الأخير بالاستعانة بثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة الدقهلية "المعنيين بالفيديو المتداول" وقاموا باقتياده عنوة داخل السيارة ملك المذكور وأضاف المجني عليه بعدم الإبلاغ لإنهاء الخلاف فيما بينهم وتنازله عن المحضر السابق تحريره.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.