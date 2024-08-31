حدث في 8 ساعات| رسالة حكومية مهمة لمخالفي البناء.. وصرف منحة المولد النبوي لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الأزهر الشريف، أدان بشدة العدوان الإرهابي الصهيوني على مدن الضفة الغربية، وتدمير قطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأزهر يحذر من مخطط صهيوني لانتزاع ملكية الضفة الغربية وتهويد معالمها

أدان الأزهر الشريف بشدة، العدوان الإرهابي الصهيوني على مدن الضفة الغربية، وتدمير قطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات.

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خط طيران مباشر.. رئيس الوزراء: جاهزون لتصدير أي سلع يحتاجها الصومال

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال، وعلى عبدي أواري، سفير الصومال لدى القاهرة، وذلك بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القرن الإفريقي، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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الحفني يتفقد أخر الاستعدادات بمطار العلمين لـ"معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024"

تفقد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، يرافقه عدد من قيادات الوزارة اليوم السبت، مطار العلمين الدولي للاطلاع على آخر الترتيبات والتجهيزات النهائية لكافة الخدمات واللوجستيات المقدمة بالمطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في النسخة الأولى من "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024".

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وزيرة التنمية المحلية توجه رسالة مهمة لأصحاب مخالفات البناء

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل به واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

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صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين بجامعة طنطا

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2024، صرف مكافأة إجادة بقيمة 1500 جنيه للعمالة المنتظمة بالجامعة.

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"الآثار" تستعد للانتهاء من تطوير متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل

تستعد وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، للانتهاء من مشروع تطوير وإعادة تأهيل متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

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البداية الأحد.. بدء عمل مكاتب البريد كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية -تفاصيل

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري، على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية لدى المخابز البلدية، عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية؛ سواء أكانت الثابتة أم المتحركة، والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتبًا على مستوى الجمهورية.

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تجاوزنا الـ 60 عاما.. النائبة نشوى الديب تكشف تفاصيل زواجها - صور

كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تفاصيل حفل زفافها الذي أقيم أمس الأول على أحد أقاربها.

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بمناسبة المولد والعام الدراسي.. منحة إضافية لمستحقي إعانات بيت الزكاة والصرف غدا

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة شهر سبتمبر 2024م، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجريا، وبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

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رسالة جديدة من شقيق الباحثة ريم حامد بعد وفاتها الغامضة في فرنسا

نشر أحمد حامد، شقيق الباحثة الراحلة ريم حامد، طالبة الدكتوراه المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية التي توفيت خلال الأيام الماضية في فرنسا، نتيجة حادث غامض، منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

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