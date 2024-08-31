عالم أزهري: الإسلام يحافظ على كرامة المرأة.. والمساكنة خطة مخلة بالشرف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن فكرة "المساكنة" التي تظهر بين الحين والآخر عبر تصريحات بعض الفنانين أو من يسمون أنفسهم "حقوقيين" هي محاولات ممولة تهدف إلى تخريب المجتمعات.

وأكد أن الإسلام يحافظ على كرامة المرأة في جميع حالاتها، سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجة أو ابنة، ويضمن لها كافة حقوقها من خلال الزواج الذي وصفه الله بأنه ميثاق غليظ يحفظ للمرأة حقوقها.

وأوضح أن المرأة التي كرمها الإسلام ليست للتجربة، بل لا تحل لزوجها إلا بأمانة الله وبكلمته، كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله)، كيف يتحدثون عن تجارب غير شرعية مخلة للشرف فى مجتمعات تصون القيم".

وأشار إلى أن الدعوات التي تروج لفكرة المساكنة باعتبارها حرية أو تطورًا حضاريًا، لا تتماشى مع القيم والأعراف المجتمعية. وأكد أن استيراد الأفكار يجب أن يكون بما يتوافق مع القيم الموجودة، متسائلًا: "هل انتهت الأفكار البنّاءة ولم يبقَ إلا هذه الأفكار التي تهدف لتدمير المجتمعات وإشاعة الفتن وضياع الأخلاق؟".